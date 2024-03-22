Люблю безумно сильно: Последний пост Кольцова был об Арине Соболенко

Незадолго до смерти погибший тренер ХК "Салават Юлаев" признался в любви Арине Соболенко.Последний пост, который хоккеист Константин Кольцов опубликовал на своей странице в одной из соцсетей, был признанием в любви белорусской теннисистке, второй ракетке мира Арине Соболенко.