Люблю безумно сильно: Последний пост Кольцова был об Арине Соболенко

Незадолго до смерти погибший тренер ХК "Салават Юлаев" признался в любви Арине Соболенко.Последний пост, который хоккеист Константин Кольцов опубликовал на своей странице в одной из соцсетей, был признанием в любви белорусской теннисистке, второй ракетке мира Арине Соболенко.
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