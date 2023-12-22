Педагоги из Останкинского в составе команды заняли третье место в городской интеллектуальной игре

Учителя школы №1220 в Останкинском София Михайлова и Вячеслав Дорожкин приняли участие в городской интеллектуальной игре «Мозги в большом городе», проходившей среди членов территориальных профсоюзных организаций работников образования Москвы.
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