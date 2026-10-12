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Воронежские новости

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7,4 миллиона россиян уберегли от киберпреступников с начала года

7,4 миллиона россиян уберегли от киберпреступников с начала года

Восемь из десяти преступлений против россиян совершаются по телефону и в мессенджерах. Кибермошенничество превратилось в общую проблему, и решить её можно только сообща: для этого каждый может подключить себе и близким бесплатные сервисы защиты.

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