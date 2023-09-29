FT: Южная Корея призывает Китай заставить КНДР отказаться от ядерного оружия

Сеул обратился к Пекину с просьбой принудить Северную Корею к отказу от ядерного оружия, а также заставить ее пойти по пути к денуклеаризации Корейского полуострова в целях обеспечения международной безопасности.
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