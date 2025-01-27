На Ростовской АЭС модернизировали оборудование всех четырёх энергоблоков Самые масштабные работы проводились на энергоблоке № 1 для продления срока его эксплуатации ещё на 30 лет.
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На Ростовской АЭС модернизировали оборудование всех четырёх энергоблоков Самые масштабные работы проводились на энергоблоке № 1 для продления срока его эксплуатации ещё на 30 лет.
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