В Венгеровском районе Новосибирской области ликвидировали медведя, которому приписывают гибель до 40 голов крупного рогатого скота.
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