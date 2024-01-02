Что нам негоже: за какие подарки могут вызвать в налоговую

Едва ли найдется человек, который не желает получить подарок в новогодние каникулы. Впрочем, как показывает юридическая практика, иногда дарение сопряжено со сложными формальностями, а в некоторых случаях — с убытками.
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