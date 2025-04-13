Чемпиона мира по борьбе Цаболова дисквалифицировали на 6 лет из-за допинга

Борца Хетага Цаболова, который победил на чемпионате мира 2014 года в составе сборной России и через несколько лет стал выступать от Сербии, дисквалифицировали на шесть лет за нарушение антидопинговых правил.
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