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Косметолог Едемский озвучил звезд РФ, которые переборщили с уколами красоты

Косметолог Едемский озвучил звезд РФ, которые переборщили с уколами красоты

Многие известные личности готовы потратить огромные суммы на коррекцию своего внешнего вида. Косметология и хирургия позволяют некоторым звездам продолжать сиять на голливудском небосклоне, а также оставаться привлекательными и востребованными, даже спустя годы, и устоять перед конкуренцией со стороны более молодых красавиц.

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