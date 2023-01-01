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Туктамышева о дружбе в фигурном катании: «Когда есть две сильные соперницы, которые идут лоб в лоб, дружбы может и не быть. Но у нас много хороших девочек»

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о дружбе в фигурном катании, а также о том, с кем из фигуристок общается чаще всего.

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