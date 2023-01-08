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Исследователи разобрались в психологии людей, пишущих фальшивые отзывы в интернете

Исследователи разобрались в психологии людей, пишущих фальшивые отзывы в интернете

Реклама в интернете — мощнейший двигатель бизнеса: покупая продукты в интернете или готовясь забронировать место в отеле, люди неизбежно обращают внимание на общую оценку и отзывы людей, сделавших покупку или воспользовавшихся услугой до них.

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