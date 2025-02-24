Адвокат Земсков: мошенники стали использовать данные СНИЛС для получения выплат

Адвокат адвокатского бюро "БВМП" Ярослав Земсков рассказал в беседе с агентством "Прайм", что СНИЛС так необходим мошенникам, поскольку данные этого документа содержат личные и финансовые сведения о владельце.
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