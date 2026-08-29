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Царьград

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Роскачество рекомендовало продукты для укрепления иммунитета осенью

Роскачество рекомендовало продукты для укрепления иммунитета осенью

Роскачество советует включить в рацион осенью тыкву, морковь, жирную рыбу, яйца, орехи и бобовые. Эти продукты содержат витамины А, С и D, цинк, селен и омега-3, укрепляющие иммунитет.

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