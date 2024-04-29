⚡️ В Щебетовке проходит благотворительная акция «Дети помогают детям» Ее проводят в поддержку строительства детского хосписа в Феодосии.
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⚡️ В Щебетовке проходит благотворительная акция «Дети помогают детям» Ее проводят в поддержку строительства детского хосписа в Феодосии.