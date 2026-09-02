Every TV Show Based On A John Hughes Movie, Ranked

John Hughes was the master of the teen movie in the 1980s, offering networks the perfect blueprints to spin some TV shows out of - for better or worse.
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