Вероломно, без объявления войны, Россия атаковала Германию сразу по нескольким направлениям. Примерно так можно трактовать драматические заявления нескольких ведущих немецких министров, тут же объявивших и введение «драконовских» санкций против «агрессора» Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ И ведь додумались же выходить с этими объявлениями на публику 1 сентября — аккурат в годовщину начала Второй мировой войны! Которая, напомним, последовала после инсценировки «польского» нападения на радиостанцию в Глайвице.