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Германия реализует сценарий 1933 года

Германия реализует сценарий 1933 года

Вероломно, без объявления войны, Россия атаковала Германию сразу по нескольким направлениям. Примерно так можно трактовать драматические заявления нескольких ведущих немецких министров, тут же объявивших и введение «драконовских» санкций против «агрессора» Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ И ведь додумались же выходить с этими объявлениями на публику 1 сентября — аккурат в годовщину начала Второй мировой войны! Которая, напомним, последовала после инсценировки «польского» нападения на радиостанцию в Глайвице.

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