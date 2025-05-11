Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 099 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Болван нацистский....В России обратили...
  • Eduard
    А почему перемирие не на неделю?СМИ: Трамп соглас...
  • Elena Dmitrieva
    А его кто-то спрашивал? Согласился он… вооружать нацистов не перестал, миротворец хуевСМИ: Трамп соглас...

Пискарев: НАТО в преддверии Дня Победы была развернута антироссийская кампания

Пискарев: НАТО в преддверии Дня Победы была развернута антироссийская кампания

В преддверии Дня Победы страны НАТО развернули массированную антироссийскую кампанию. Об этом заявил председатель Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх