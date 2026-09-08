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«Аль-Ахли» со Сперцяном проиграл «Аль-Кадисии». Рейндерс оформил дубль

«Аль-Ахли» в гостях проиграл «Аль-Кадисии» (2:3) в выездном матче саудовской Про-лиги.«Аль-Ахли» в гостях проиграл «Аль-Кадисии» (2:3) в выездном матче саудовской Про-лиги.

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