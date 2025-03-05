Роспатент отказался регистрировать бренд Shaman «Я русский»

Певец теперь уверен, что сакральные слова не будут использовать бренды алкоголя Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, сообщил в своем Telegram-канале об отказе Роспатента в регистрации товарного знака «Я русский».
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