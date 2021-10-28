Мировое обозрение

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Представитель России в ООН Белоусов: Москве и Вашингтону необходимы новые консультации

Представитель России в ООН Белоусов: Москве и Вашингтону необходимы новые консультации

Белый дом и Кремль понимают необходимость проведения новых консультаций по стратегической стабильности.

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