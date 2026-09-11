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Татар-информ

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Врачи объяснили, что делать, если ребенок подсел на энергетики

Врачи объяснили, что делать, если ребенок подсел на энергетики

Употребление энергетических напитков может перерасти в серьезную зависимость. О том, что делать, если ребенок подсел на энергетики, на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказали врачи наркодиспансера Татарстана.

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