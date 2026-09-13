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Тикшерү Комитеты Түбән Камага БПЛА һөҗүменнән соң теракт турында җинаять эше кузгаткан

Россиянең Тикшерү Комитеты Түбән Камага дошман БПЛА һөҗүменнән соң террорчылык акты турында җинаять эше кузгатты.

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