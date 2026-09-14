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FiNE NEWS

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Российский рынок акций вырос после заявления Трампа о соглашении по энергетическим объектам

Российский фондовый рынок продемонстрировал значительный рост 14 сентября на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Украина договорились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга.

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