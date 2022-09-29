Popcaketv

30 подписчиков

Свежие комментарии

  • Владимир
    кто это?Тэхен написал пуб...
  • Странник
    автору нравятся педики? данная статья для поклонников пидоров, но не здесь.....хотя.....их становится слишком много.....Тэхен рассказал о...
  • Валерий Ворожищев
    Ты, пидор соседов, заткнись!Соседов дерзнул Ш...

Виктор Салтыков «попрощался» с семьей: «Хочу, чтобы дети приходили на мою могилу»

Виктор Салтыков «попрощался» с семьей: «Хочу, чтобы дети приходили на мою могилу»

Бывший супруг Ирины Салтыковой Виктор Салтыков рассказал о том, какие переживания сопровождают его в последнее время и не стал отрицать, что современность походит больше на пугающую задумку кинематографа, чем на реальность, которая нас окружает.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх