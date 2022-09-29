Виктор Салтыков «попрощался» с семьей: «Хочу, чтобы дети приходили на мою могилу»

Бывший супруг Ирины Салтыковой Виктор Салтыков рассказал о том, какие переживания сопровождают его в последнее время и не стал отрицать, что современность походит больше на пугающую задумку кинематографа, чем на реальность, которая нас окружает.
Бывший супруг Ирины Салтыковой Виктор Салтыков рассказал о том, какие переживания сопровождают его в последнее время и не стал отрицать, что современность походит больше на пугающую задумку кинематографа, чем на реальность, которая нас окружает.
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