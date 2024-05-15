В Медицинском университете будет организован День открытых дверей

Государственный университет медицины и фармации «Николае Тестемицану» Республики Молдова приглашает выпускников гимназий и колледжей, а также учащихся IX-XII классов к участию в Дне открытых дверей, отмечает Noi.
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