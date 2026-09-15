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Рязанские новости

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«Рязань-ВДВ» уступила «Бурану» в первом домашнем матче ВХЛ

«Рязань-ВДВ» уступила «Бурану» в первом домашнем матче ВХЛ

В первом домашнем матче регулярного сезона чемпионата ВХЛ «Рязань-ВДВ» уступила воронежскому «Бурану» со счётом 1:2.

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