«На самом деле, не испортил баскетбол». Стеф Карри сменил подпись в профиле TikTok

Новая подпись разыгрывающего «Голден Стэйт» гласит: «На самом деле, не испортил баскетбол». 2-кратный MVP НБА ранее подвергался критике со стороны болельщиков и экспертов, которые обвиняли его в плохом влиянии на игру из-за частых трехочковых бросков.
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