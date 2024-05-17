Почему я спокоен за Министерство обороны и за то как будет развиваться экономика России в ближайшие 6 лет?

Nikolay Kuchkov

Фуфловая статейка,противоречит ситуации. Появились квартиры,а Иванов славен был тем.что было много замороженного строительства и были бесквартирные военные из-за этого. И по снарядам. и по обмундированию,и по дронам эти коррумпированные военные,которые уже арестованы, которые вешали себе награды за полет в Сирию, действительно не давали нашей армии достойно воевать,о чём кричал Пригожин. Подтверждение тому и всенародные сборы вещей,денег,машин,квадрокоптеров,что должны были обеспечить коррумпированные тыловики. Поэтому не нужно пургу гнать автору!