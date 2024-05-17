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Почему я спокоен за Министерство обороны и за то как будет развиваться экономика России в ближайшие 6 лет?

Почему я спокоен за Министерство обороны и за то как будет развиваться экономика России в ближайшие 6 лет?

Сейчас когда инсайдов стало меньше и инсайдеры чуть-чуть поутихли, можно попытаться спокойно поразмышлять о новых назначениях в правительстве.

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Комментарии
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Nikolay Kuchkov
Фуфловая статейка,противоречит ситуации. Появились квартиры,а Иванов славен был тем.что было много замороженного строительства и были бесквартирные военные из-за этого. И по снарядам. и по обмундированию,и по дронам эти коррумпированные военные,которые уже арестованы, которые вешали себе награды за полет в Сирию, действительно не давали нашей армии достойно воевать,о чём кричал Пригожин. Подтверждение тому и всенародные сборы вещей,денег,машин,квадрокоптеров,что должны были обеспечить коррумпированные тыловики. Поэтому не нужно пургу гнать автору!
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15 час.
m
mike
Ну, ну, генералы дачи на канарах строят, да яхты скупают, а шойгу такой тупой, ни чего не видит и не слышит, что то я сильно сомневаюсь. Туфту гонит автор.
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15 час.
Александр Конкин
Не автор а кукольник какой-то...
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7 час.

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