В электронном голосовании в Москве уже приняли участие 1,5 млн человек

Процесс идет штатно, заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборамиВ электронном голосовании в Москве уже приняли участие 1,5 млн человек, сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.
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