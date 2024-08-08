Польза теплой воды натощак

Пить воду полезно – это уже доказанная аксиома, которую неоднократно не устают повторять врачи. Многие часто слышат о том, что начинать день нужно со стакана воды, но не все знают о полезных свойствах данной процедуры.
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