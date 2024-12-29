Аналитик: перспективы разбирательств в арбитраже для Молдавии не очень хорошие

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал угрозы Молдавии обратиться в международный арбитраж, после того как «Газпром» объявил о планах прекратить поставки газа в республику из-за долгов и нарушений контракта.