Аналитик: перспективы разбирательств в арбитраже для Молдавии не очень хорошие

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал угрозы Молдавии обратиться в международный арбитраж, после того как «Газпром» объявил о планах прекратить поставки газа в республику из-за долгов и нарушений контракта.
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