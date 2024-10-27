В Армении ограбили древнейший храм: вынесли крест

В Лорийской области ограблен храм «Сурб Аствацацин» («Пресявтой Богородицы») в крепости Ахтала. Церковь Сурб Аствацацин (Татевский монастырь) Фото: ruwikipedia Полицейские получили оперативные сведения о проникновении преступников в храм, информацию об ограблении позже подтвердил настоятель храма Гор Т.
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