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Чендлер – о решении Конора участвовать в выборах президента: «Ему понравится быть в центре внимания и иметь власть над другими»

Ранее Макгрегор объявил о планах баллотироваться в президенты Ирландии. «Возможно, мы увидим Макгрегора в роли президента раньше, чем в октагоне против меня.

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