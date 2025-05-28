Изначальная стратегия "стратегической неопределённости" президента Франции Эммануэля Макрона, направленная на то, чтобы держать Кремль в неведении относительно действий ЕС и НАТО, обернулась против самого Запада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии