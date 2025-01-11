Зеленский поблагодарил Байдена за санкции против российских энергокомпаний. По его словам, «эти меры существенно подрывают финансовую основу российской военной машины, ведь нарушают цепочку поставки: ключевые российские производители, страховые компании, поставщики услуг в нефтегазовой отрасли, 184 танкера теневого флота, логистические объекты и компании третьих стран».