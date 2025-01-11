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Зеленский поблагодарил Байдена за санкции против российских энергокомпаний

Зеленский поблагодарил Байдена за санкции против российских энергокомпаний

Зеленский поблагодарил Байдена за санкции против российских энергокомпаний. По его словам, «эти меры существенно подрывают финансовую основу российской военной машины, ведь нарушают цепочку поставки: ключевые российские производители, страховые компании, поставщики услуг в нефтегазовой отрасли, 184 танкера теневого флота, логистические объекты и компании третьих стран».

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