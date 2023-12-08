Экономист назвала «щадящим» предлагаемый ФАС запрет на повышение цен на 30%

РИАМО – 8 дек. Предложение ФАС России запретить крупным компаниям резко повышать цены на 30% является весьма щадящей мерой, заявила РИАМО доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова.
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