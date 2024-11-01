День пророка Иолия. Что можно и что нельзя делать 1 ноября 2024 года

1 ноября 2024 года вспоминают пророка Иолия, а также святую Клеопатру и сын ее, святого Иоанна. В этот день принято прощаться с осенью и переходить на «зимний режим» — с 1 ноября уже ждали настоящие зимние морозы.
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