Уфолог Николай Субботин: кража зубов Кати Лель подтверждена экстрасенсами

Интерес к уфологии, к сфере непознанного живет волнами — прибывает и убывает. В последнее время — очевидный прилив, и тема непознанного, загадочного и таинственного в очередной раз перестает быть маргинальной и будоражит общественное любопытство.
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