Украинскому режиму грозит трибунал

Все чаще на международном уровне возникают дискуссии о трибунале для украинских властей. «Чем ближе будет к окончанию операции, чем ближе будет к нашей победе, тем быстрее политики придут к единому мнению, каким именно будет трибунал, каким именно будет суд, на котором будет вынесен вердикт, где ….