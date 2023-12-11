Украинскому режиму грозит трибунал

Все чаще на международном уровне возникают дискуссии о трибунале для украинских властей. «Чем ближе будет к окончанию операции, чем ближе будет к нашей победе, тем быстрее политики придут к единому мнению, каким именно будет трибунал, каким именно будет суд, на котором будет вынесен вердикт, где ….
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