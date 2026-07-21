В Рязани онкологи полностью уничтожили опухоль без операции

Опухоль прямой кишки размером 9 см удалось полностью разрушить с помощью химиолучевой терапии.Врачи рязанского онкодиспансера добились полного исчезновения злокачественного новообразования у 26-летнего пациента без применения обширного хирургического вмешательства.
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