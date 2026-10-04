В Новосибирской области уничтожат ещё 61 медведя после 38 убитых

В Новосибирской области с января по текущий момент уничтожено 38 бурых медведей, ещё 61 особь планируется добыть по решению регионального министерства природных ресурсов.
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