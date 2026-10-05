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Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Осман: три зоны тела, которые мы чаще всего хотим изменить

Пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Осман: три зоны тела, которые мы чаще всего хотим изменить

Глядя в зеркало, мы нередко вступаем в молчаливый спор с собственным отражением: тут хочется чуть убрать, там - подчеркнуть, здесь - вовсе переделать.

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