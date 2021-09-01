Восьмилетняя школьница из Якутска победила на первенстве мира по шашкам, который проходил в Турции. Амелия Бурцева стала сильнейшей спортсменкой среди своих сверстниц из других стран во всех трех программах: классической, молниеносной и быстрой.
Восьмилетняя школьница из Якутска победила на первенстве мира по шашкам, который проходил в Турции. Амелия Бурцева стала сильнейшей спортсменкой среди своих сверстниц из других стран во всех трех программах: классической, молниеносной и быстрой.
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