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Восьмилетняя школьница из Якутска победила на первенстве мира по шашкам

Восьмилетняя школьница из Якутска победила на первенстве мира по шашкам

Восьмилетняя школьница из Якутска победила на первенстве мира по шашкам, который проходил в Турции. Амелия Бурцева стала сильнейшей спортсменкой среди своих сверстниц из других стран во всех трех программах: классической, молниеносной и быстрой.

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