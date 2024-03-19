Либеро-западные корчи

Ничего из названного Вами не будет сделано и даже спорить не надо, надо подождать и Вы в этом убедитесь.

Сергей Кочегаров

Интересно, после выборов Запад поймет, что Россия едина и неделима, или ему всё это надо подзатыльниками объяснять? Запад провоцирует войну с целью раздела России. Этому не бывать. Не собираемся мы воевать, но нацизм задушим на корню. Жить мы хотим в мире, а вот дружить с геями, трансгендерами, ЛГБТшниеами, и прочими извращенцами скорее всего не будем.