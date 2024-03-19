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Либеро-западные корчи

Либеро-западные корчи

Результаты выборов за рубежом. Результаты выборов за рубежом интересны – ведь именно там скопились граждане, сдриснувшие из России после начала СВО.

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Комментарии
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Андрей Сушко
Ничего из названного Вами не будет сделано и даже спорить не надо, надо подождать и Вы в этом убедитесь.
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3 час.
Сергей Кочегаров
Интересно, после выборов Запад поймет, что Россия едина и неделима, или ему всё это надо подзатыльниками объяснять? Запад провоцирует войну с целью раздела России. Этому не бывать. Не собираемся мы воевать, но нацизм задушим на корню. Жить мы хотим в мире, а вот дружить с геями, трансгендерами, ЛГБТшниеами, и прочими извращенцами скорее всего не будем.
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3 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
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1 час.

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