Киев сполна расплатится за атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом 28 августа заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по Украине.
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