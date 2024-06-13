14 июня начнется очередной чемпионат Европы по футболу. Но то будет не просто спортивное состязание. Правительство Германии потратит свыше €10 млн, чтобы сделать национальный футбол «гендерно-нейтральным» и «дружественным к ЛГБТ» (экстремистская организация, запрещена в России).