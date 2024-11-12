Автор: Евгений Крутиков Новый громкий провал украинской разведки в России: попытка вербовки летчика вертолета ВКС РФ прошла совсем не так, как планировалось в ВСУ.
Почему российские летчики стали приоритетной целью для украинской разведки
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Пора уже нашему ГРУ уничтожить воняющую мразь христо грозева грязева как террориста а заодно и буданова отправить к бандере.
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9 час.
Семен Демин
Летчики - это элита ВС. Поэтому за ними и охотятся.
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5 час.
Vlad
А если к "выпускным" фото добавить утечки баз всего и вся!то и удивляться нечему! Видимо ХХI век за окном.
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4 час.
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