СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 282 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Именно так считают подобные тебе.Уважаю самокритику.«Сакинони азиз»: ...
  • Александр
    наибулина где то рядом стоит!!12 лет она работа...
  • ВераВерная
    Я - или как)))День милиции, из ...

Почему российские летчики стали приоритетной целью для украинской разведки

Почему российские летчики стали приоритетной целью для украинской разведки

Автор: Евгений Крутиков Новый громкий провал украинской разведки в России: попытка вербовки летчика вертолета ВКС РФ прошла совсем не так, как планировалось в ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛЕКСАНДР Крымский
Пора уже нашему ГРУ уничтожить воняющую мразь христо грозева грязева как террориста а заодно и буданова отправить к бандере.
Ответить
9 час.
Семен Демин
Летчики - это элита ВС. Поэтому за ними и охотятся.
Ответить
5 час.
Vlad
А если к &quot;выпускным&quot; фото добавить утечки баз всего и вся!то и удивляться нечему! Видимо ХХI век за окном.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх