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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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КХЛ. СКА играет с «Сибирью», «Авангард» примет московское «Динамо», «Металлург» против «Трактора», «Ак Барс» встретится с «Куньлунем»

КХЛ. СКА играет с «Сибирью», «Авангард» примет московское «Динамо», «Металлург» против «Трактора», «Ак Барс» встретится с «Куньлунем»

СКА играет с «Сибирью» в гостях, «Авангард» примет «Динамо» Москва, «Металлург» будет противостоять «Трактору», «Ак Барс» встретится с «Куньлунем».

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