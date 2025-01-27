❗️ В Судаке легковушка съехала в кювет: пострадал водитель Автомобиль перевернулся. Сотрудники МЧС вытащили мужчину из машины и передали медикам.
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❗️ В Судаке легковушка съехала в кювет: пострадал водитель Автомобиль перевернулся. Сотрудники МЧС вытащили мужчину из машины и передали медикам.