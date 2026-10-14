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Годовая инфляция в России ускорилась до 7,22%

С 6 по 12 октября 2026 года в России зафиксирована инфляция на уровне 0,11% (неделей ранее она составляла 0,96%), следует из данных Минэкономразвития.

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